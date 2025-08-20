× Erweitern Foto: VVG Köln Ralf König

„Pflaumensturz und Sahneschnitten – 65 Jahre Ralf König“ lautet auch der Titel des Jubiläumsbands, und der enthält nicht nur mehr als 100 Seiten bisher in Buchform unveröffentlichter Comics mit Konrad und Paul und anderen bis zu Moses und Spargel, sondern auch ein langes Interview mit dem Journalisten und Comic-Experten Alex Jakubowski über Königs Leben und Werk. Auch das Interview wurde mit vielen Zeichnungen, Skizzen und Fotos von Ralf König illustriert.

× Erweitern Foto: Egmont Comic Verlag

Das Buch erschien am 5. August, König und Jakubowski gehen damit auf gemeinsame Lesereise und sind auch in Frankfurt zu sehen und zu hören.

26.8., Romanfabrik, Hanauer Landstr. 186, Frankfurt, 19:30 Uhr, solidarisches Preissystem ab 6 Euro, romanfabrik.de, egmont.de