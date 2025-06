× Erweitern Foto: vorHair – nachHair

So lautet das Motto des Friseursalons „vorHair – nachHair“ für Damen, Herren und Kinder, den Chefin Jasmina Musanovic im Februar 2023 in Bonames übernommen hat. „Ich hab hier zuerst mal alles auf links gedreht“; erzählt die Friseurmeisterin, die zuvor als Angestellte unter anderem bei KP Ochs und Hair Design Thomas Zölsmann gearbeitet hat. „Meinen eigenen Laden wollte ich modern und barrierefrei haben“, erzählt Jasmina weiter. „Hier sollen sich einfach alle wohlfühlen“. Dazu gehört auch ein faires Preis-Leistungsverhältnis mit Gutscheinaktionen oder Cut’n’Go-Angeboten: „‚Haste was – biste was‘ gibt‘s bei uns nicht“, lacht die sympathische Jasmina. Viel wichtiger ist dem dreiköpfigen Team die Beratung – vor allem, wie man die Frisur allein zu Hause wieder richtig stylt. „Das wird hier wirklich sehr intensiv zusammen mit der Kundschaft erarbeitet“, erklärt Jasmina.

Zum Angebot für Herren gehört auch die Bartpflege; zwar keine Messerrasur, aber das Stutzen und Konturensäubern versteht Jasmina als Teil des Herrenhaarschnitts um den Bart ins Gesamtbild zu integrieren – das sei in anderen Salons nicht immer üblich, meint sie. Ansonsten gibt es das Frisur-Komplettprogramm für alle, auf Anfrage auch Haarverlängerung. Bei den Farben sind momentan Naturtöne und die Balayage-Technik Trumpf – „wie von der Sonne geküsst“, erklärt Jasmina. Die Herren tendieren nach messerscharfen Militärhaarschnitten wieder zu mehr lässiger Vielfalt – getreu dem Salon-Motto: „Sei schön, fühl‘ dich schön, denn du bist schön“.

vorHair – nachHair, Ben-Gurion-Ring 58, Frankfurt, vorhair-nachhair-ffm.de