Aber hallo, Frl. Wommy Wonder!

Vorhang auf für die große Sommerrevue von und mit Frl. Wommy Wonder und ihrem Mix aus Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson – eben Unterhaltung mit Haltung!

Welche Themen brennen Frl. Wommy Wonnder im Sommer 2025 unter den Nägeln?

„Der Germanist in mir sagt sich, dass ‚unter‘ den Nägeln nur Schmerzen brennen, alles andere wie Probleme und Co eher ‚auf‘ den Nägeln“, so Wommy auf unsere Frage. „Da ich schmerzfrei und schmerzbefreit bin, brennt nix unter den Nägeln. Auf den Nägeln brennt auch nicht wirklich was, weil ich positiv denke und Probleme so gar keinen Platz in meinem Leben haben. Und bei allem, was mich umtreibt, ist aktuell die Frage, wie man es so formuliert, dass nicht die üblichen Stellvertreterbetroffenen auf die Barrikaden gehen. Vielleicht sollte man das mal thematisieren, wäre spannend … Aktuell schreibe ich zum gefühlten Dutzendmal die Texte um und bin gespannt aufs Ergebnis. Es wird auf jeden Fall witzig und zwischendurch mit Tiefgang, die richtige Wommy-Mischung halt, für die heißen Tage“.

Zusätzlich zur Sommershow, die mittwochs bis samstags zu sehen ist, lädt Frl. Wommy Wonder auch wieder zur beliebten Reihe „Wommy trifft …“, die in diesem Jahr sonntags stattfindet.

Den Auftakt als Gast macht Schwester Bärbel, die mit ihrem Special am 3. August gleichzeitig ihr 20-jährges Jubiläum feiert. Am 10. August sind Comedian und Sänger Cherry Gehring von PUR und Sänger und Schauspieler Hannes Staffler zu Gast; beide werden 2026 mit dem PUR-Musical „Abenteuerland“ im Theaterhaus Station machen.

Einen besonderen Gast hat sich Frl. Wommy Wonder fürs Finale am 17. August eingeladen: Showlegende und Sexpertin Lilo Wanders.

Wommy und Lilo kennen sich schon seit 20 Jahren: „Wir standen schon öfter gemeinsam auf der Bühne“, meint Wommy. „Daher freue ich mich, wenn sie mich zum Abschluss des Sommergastspiels besucht und wir uns ausgiebig über ihr Leben, ihr neues Buch und ihren bevorstehenden runden Geburtstag unterhalten können.

Das wird ein gleichermaßen spannender wie überraschender wie wunderbarer Abend, weil der Mensch hinter der Maske mindestens ebenso liebenswert und interessant ist. Darüber hinaus hat sie viel Herz und Hirn und Empathie, und diese Mischung finde ich ziemlich sexy …“

30.7. – 16.8., „Aber hallo!“, Spieltage Mi bis Sa 19:30 Uhr,

3., 10. und 17.8., „Wommy trifft ...", 18 Uhr, Theaterhaus, Siemensstr. 11, Stuttgart, wommy.de