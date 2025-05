× Erweitern Foto: Markus Spiske, pexels.com, gemeinfrei

Aktionstag IDAHOBITA*

Der 17.5. erinnert an den Tag, an dem 1990 die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität aus der Liste der Krankheiten gestrichen hat. Der Tag wird heute genutzt, um mit vielfältigen Aktionen gegen die Diskriminierung queerer Menschen zu protestieren. Hier kommen die Veranstaltungen im GAB-Land. *bjö

IDAHOBITA* Frankfurt

Unter dem Motto „In Vielfalt verbunden – durch Liebe vereint“ ruft die Regenbogencrew der AHF gemeinsam mit zahlreichen Vereinen aus dem Rhein-Main-Gebiet zur Aktion auf der Frankfurter Hauptwache und dem „Love Walk“. Auf der Hauptwache startet bereits ab 14 Uhr ein „Markt der Vielfalt“ mit verschiedenen Themenzelten: „Der Markt der Vielfalt soll ein zum Diskurs und Austausch schaffen“; erklärt René Kreibich, Mitglied der Regenbogencrew. „Alle sind herzlich willkommen und können sich vor Ort zu verschiedenen Themen rund um das queere Leben in Frankfurt und international informieren. Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam den Herausforderungen der heutigen Zeit stellen und nicht aufhören, für eine Welt einzutreten, in der jede Person frei und authentisch leben kann – ohne Angst vor Diskriminierung oder Ausgrenzung“.

Zum Programm gehört unter anderem ein Länder- und Identitäten-Quiz, musikalisch kümmert sich das DJ-Team des Party-Kollektivs „Mitte der Gesellschaft“ um den passenden Tages-Soundtrack.

Um 16:30 Uhr startet der Love Walk zum Frankfurter Engel, dem Mahnmal Homosexuellenverfolgung am Klaus-Mann-Platz im queeren Bermudadreieck. Dort findet in Kooperation mit dem AmKA eine Kundgebung statt. Den Abschluss des Aktionstags bildet ein Flashmob für Vielfalt und Sichtbarkeit.

17.5., Markt der Vielfalt, Hauptwache Frankfurt, 14 – 21 Uhr, Love Walk zum Frankfurter Engel ab 16:30 Uhr, www.frankfurter-aidshilfe.de

× Erweitern Foto: Lucas Nikodym, Regenbogencrew der AHF e.V.

Gedenkveranstaltung IDAHOBITA* Frankfurt

Die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt Frankfurt steht in diesem Jahr unter dem Thema „LSBTIQ* und Alter“. Einen inhaltlichen Impuls gibt Dr. Miranda Leontowitsch, Wissenschaftlerin an der Goethe-Uni mit dem Forschungsschwerpunkt „Queer Ageing“ und Leiterin der städtischen „Leitstelle Älterwerden“. Außerdem singt der Frankfurter Frauenchor DonnAcappella.

17.5., Mahnmal Homosexuellenverfolgung Frankfurter Engel, Klaus-Mann-Platz, 17 Uhr, www.amka.de/lsbtiq

× Erweitern Foto: © Amt für multikulturelle Angelegenheiten Frankfurt am Main

IDAHOBIT Wiesbaden

In Hessens Landeshauptstadt wird unter dem Motto „The Power of Communities“ am Mauritiusplatz mit verschiedenen Infoständen zu einem Tag des interaktiven Austauschs eingeladen. Es gibt Sitzmöglichkeiten und kostenlosen Kaffee, außerdem spannende Aktionen, bei denen man an den Infoständen mit Politiker*innen in direkten Dialog treten kann. Die Veranstaltung wird in einer breiten Allianz organisiert; dazu gehören der Verein „Warmes Wiesbaden“, das Queere Zentrum Wiesbaden, die AIDS-Hilfe Wiesbaden, pro familia Wiesbaden sowie die KANA-Jugendkirche.

17.5., Mauritiusplatz, Wiesbaden, 15 Uhr, weitere Infos über warmeswiesbaden.de/ oder qzwi.de

Tipp:

Die Homogen*-Party lädt zusammen mit dem Schlachthof Wiesbaden ab 14 Uhr zu einem Queer-Day-Rave für LSBT*IQ und Allies, Open Air auf dem Schlachthof-Gelände, mehr Infos über www.instagram.com/homo_gen_/

× Erweitern Foto: Anna Shvets, pexels.com, gemeinfrei

IDAHOBIT*A Offenbach

Das Netzwerk OFfenQueer veranstaltet in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Offenbach, der Queerberatung der pro familia Offenbach, dem Queers & Friends Café und weiteren im KJK Sandgasse die Veranstaltung auf dem Sandhof vor dem Rathaus Offenbach, an dem die Regenbogenfahne gehisst wird. Regelmäßig beflaggt wird übrigens seit 2022, auf Initiative der AIDS-Hilfe Offenbach.

17.5., Sandhof, Offenbach, ab 13 Uhr, www.instagram.com/offenqueer/

× Erweitern Foto: Kaboompics.com, pexels.com, gemeinfrei

IDAHOBITA / IDAHOBALTI im Rhein-Neckar-Delta

In Heidelberg und Mannheim finden anlässlich des IDAHOBITA* zwei parallele Kundgebungen statt. In Mannheim wird die Veranstaltung vom Offenen Netzwerk LSBTTIQ Mannheim organisiert; die Themen werden sein: Die Sicherheit im öffentlichen Raum, Schutz und Gleichberechtigung von queeren Geflüchteten sowie transfeindliche Narrative, Politik und Gewalt.

In Heidelberg wird der Gedenktag seit einigen Jahren unter dem Namen „IDAHOBALTI“ begangen; das steht für „Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Ace-, Lesben-, Trans*- und Inter*feindlichkeit“. Das Queere Netzwerk Heidelberg lädt dazu ein.

17.5., Paradeplatz, Mannheim, 15 – 16:30 Uhr, netzwerk-lsbttiq.net/

17.5., Anatomiegarten, Heidelberg, 15 – 17 Uhr, www.queeres-netzwerk-hd.de

× Erweitern Foto: Lisett Kruusimäe, pexels.com, gemeinfrei

IDAHOBITA* Karlsruhe

In Karlsruhe kooperieren der örtliche CSD-Verein, das Queere Zentrum queerKAstle sowie das queere Jugendzentrum LA VIE und laden zu einer gemeinsamen Kundgebung am Stephansplatz. Themenschwerpunkt wird sein, ein Zeichen für Mut, Vielfalt und queere Gleichberechtigung zu setzen; dazu gibt es eine Ballon-Aktion. Neben verschiedenen Reden ist auch ein Chorauftritt geplant.

17.5., Stephanplatz, Karlsruhe, 14 – 16 Uhr, www.csd-karlsruhe.de