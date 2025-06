Andy Bell: „Ten Crowns“ live in Frankfurt

× Erweitern Foto: Sean Black

Mit seinem aktuellen Solo-Album „Ten Crowns“ macht der britische Popsänger und Frontmann des Sythipop-Duos Erasure am 12. Juni Station in Frankfurt.

Die Songs von „Ten Crowns“ sind schillernd-fröhlicher Pop, inspiriert von aktuellen Dance-Sounds, aber auch von Gospel-Gesang, erklärt Bell. Das Album wurde gemeinsam mit dem Grammy-prämierten Produzenten, Remixer und DJ Dave Audé produziert; mit ihm hatte Bell bereits 2014 und 2016 an zwei Songs, die sich in den US-Dance-Charts platzierten, gearbeitet. „Wir haben dann einfach weitergeschrieben“, erzählt Andy. „Dann ist Dave mit seiner Familie nach Nashville gezogen, weil L.A. so teuer war, und so nahm unsere Arbeit diese Art von Gospel-angehauchtem Nashville-Twist an“.

Düster oder schwermütig ist „Ten Crowns“ trotzdem nicht geworden: „Auf diesem Album geht es darum, sich aufzurappeln, sich abzustauben und das Leben zu umarmen“, erklärt Andy Bell. „Es geht darum, feierlich und aufmunternd zu sein, auch wenn man gegen die Dämonen in der Welt kämpft, wie Homophobie, oder mit Dämonen in sich selbst“. Und mit „Heart’s A Liar“ gibt es sogar eine Kollaboration mit der Sängerin Debbie Harry von Blondie.

12.6., Batschkapp, Gwinnerstr. 5, Frankfurt, 20 Uhr, andybell.com/live/