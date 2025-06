Atomic Reloaded #3

× Erweitern Foto: Pol

Mit einer erfrischenden Sommerbrise im Rücken startet die Atomic Reloaded im Juni in die dritte Runde. Das Motto der Party: Indie-Pop für Queers and Folks. Das DJ-Team Pol und barbecute björn ist bekannt für seine eklektizistischen Sets und hat wieder tief in der Indie-, Pop-, Rock- und Electro-Musikgeschichte gekramt und alle Hits von klassischem Indie, Rock und New Wave bis zu aktuellen Pop-Perlen à la Charli XCX oder FKA Twigs zusammengesammelt.

Dazu gibt’s einem Dash 80er-Feeling und die Stars der Neuen Neuen Deutschen Welle wie Betterov oder Edwin Rosen. Bemerkt? Bei der Atomic geht’s um Musik – der Rest kommt dann von selbst!

13.6., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, facebook.com/ClubNachtlebenFfm