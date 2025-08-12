Bäppi in der Kaiserpfalz Franconofurd

Sie ist ein bisschen das Schmuckstück der neuen Frankfurter Altstadt: die Kaiserpfalz Franconofurd. Sie wurde zwischen 2013 und 2018 errichtet, um die archäologischen Ausgrabungen besser zu schützen, die beim Bau der U-Bahnlinien U4 und U5 in der frühen 1970ern entdeckt wurden. Jahrzehntelang wurden die Mauerreste, die bis in die römische Zeit zurückreichen, komplett vernachlässigt und vor allem als inoffizielles öffentliches Pissoir benutzt.

Heute hingegen ist der Ort eine Außenstelle des Archäologischen Museums, die als Stadthaus mit einer nur von innen sichtbaren, imposant „schwebenden“ Bronze-Konstruktion beeindruckt.

Foto: Thomas Bäppler Wolf Foto: kargus / Kaiserpfalz Franconofurd

Im Sommer findet hier die Kultur-Veranstaltungsreihe „franconofurd Sommer“ statt.

Im August gibt es zwei Veranstaltungen mit Bäppi: am 14. August liest er aus Monty Pythons „Das Leben des Brian“, einer Satire auf den Dogmatismus religiöser und politischer Gruppen. Am 21. August gibt’s einen Liederabend, zum dem Bäppi den Frankfurter Musicaldarsteller, Schauspieler und Sänger Michael Kargus eingeladen hat. Zusammen präsentieren sie Highlights vom Broadway und Melodien berühmter Hollywoodfilme.

14. und 21.8., Kaiserpfalz Franconofurd, Bendergasse 3, 60311 Frankfurt, jeweils 19:30 Uhr, franconofurd-sommer.de