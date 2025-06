× Erweitern Foto: Erik Mclean, pexels.com, gemeinfrei

Das Mannheim Bears Weekend wird ein Wochenende voller Spaß, Toleranz und Body-Positivity, eine Plattform für Austausch, Vielfalt und Gemeinschaft. Es ist das erste queere Bären-Event dieser Art in der Stadt – vom 22. bis 24. Juni.

Der Höhepunkt wird am Samstagabend die große „PAWS XL-Party“ im MS Connexion, Men-Only für Bears And Friends mit DJ Perfecto, DJ Jerkin Joe und DJ Moja sowie Kult-Queen Céline Bouvier. Die Party startet um 20 Uhr, vorab gibt‘s ein „Vorglühen“ im Open-Air-Bereich des MS Connexion.

Zum Rahmenprogramm des Wochenendes gehört außerdem der Begrüßungsabend am Freitag im Café Solo zum lockeren Kennenlernen. Darüber hinaus im Programm: Eine Brauereiführung in der Eichbaum-Brauerei inklusive Snacks und Probebier, ein queerer Stadtrundgang sowie ein Wellness-Nachmittag in der Ludwigshafener Atlantis-Sauna. Das Abschieds-Brunch am Sonntag im Novus ist leider schon ausgebucht – „als Trost bietet die Atlantis Sauna am Sonntag vergünstige Konditionen samt Welcome-Sekt“, erklärt Macher Patrick.

Unabhängig von Alter, Körperbau, sexueller Orientierung oder Identität soll eine offene und inklusive Atmosphäre geschaffen werden. Die Bären-Community ist traditionell eher männlich besetzt – trotzdem gibt es auch Veranstaltungen, die für Menschen jeglichen Geschlechts geeignet sind.

20. bis 22.6., Bears Weekend Mannheim, alle Infos über instagram.com/mannheimbears und mannheim-bears.de

21.6., PAWS: Bears & Friends XL-Party, MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 20 Uhr