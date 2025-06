Benefiz-Bingo: Fetisch-Spezial

× Erweitern Foto: Diarrhoe

Bingoabende sind nur etwas für alte Leute? Von wegen! Beim Benefiz-Bingo mit Dagmar Diarrhoe (bekannt von den Gaga-Ladies) heißt es: „Von einer Alten – für alle!“. Die rüstige Besserwisserin hat keine Lust mehr auf öde Abende in der Seniorenresidenz und geht mit ihrer Bingo-Trommel raus in die Szene. Pro Runde bekommt jede*r zwei Spielscheine geschenkt. Während des Spiels werden Spenden eingesammelt, die zu 100 Prozent an ein Projekt aus der queeren Community gehen. Selbstverständlich gibt es tolle Preise zu gewinnen!

Beim Fetisch-Spezial assistieren der amtierende Mr. Fetish Germany Stefan Schäfer aus Frankfurt und der frisch gewählte Mr. Fetish Hessen 2025 Jörg. Außerdem ist ein Team des FLC heute Abend hinter der Theke des Switch – es wird also kinky! Der Eintritt ist frei.

21.6., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19 Uhr, facebook.com/switchboard.frankfurt