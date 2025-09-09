Billy, Köttbullar und Waterloo

× Erweitern Foto: Markus Breig

Die musikalische Komödie „Waterloo im Bällebad“ um Hits und schöne Möbel aus Schweden war der Erfolgsknaller der vergangenen Saison im Kammertheater Karlsruhe – und kommt daher in diesem Herbst gleich nochmal auf die Bühne.

Wie es der Zufall – oder die Geschichte – will, fiel 2024 das 50. Jubiläum der ersten IKEA-Filiale Deutschlands und der Grand-Prix-Sieg der schwedischen Über--Band ABBA aufs gleiche Jahr. Wenn das nicht Grund zum Feiern ist, denkt sich Möbelhaus-Leiterin Inka, und plant eine große Sause in ihrer Filiale. Sogar die echten Abbas sollen dabei sein – als Original-Hologramm-Avatare der aktuellen ABBA-Show in London. Was in Theorie gut klingt, zeigt in der Praxis seine Tücken: Der Beamer für das große Firmenevent ist vom Laster gefallen – jetzt muss sich die Belegschaft was einfallen lassen.

× Erweitern Foto: Markus Breig

Klaus aus dem Lager hat die zündende Idee: „Wir machen das einfach selbst!“ Aber mit Köttbullar essen ist es nicht getan. Und ob Inka, Klaus, Bilanzbuchhalter Erwin und die umtriebige Anke aus dem Småland zu „Dancing Queens“ werden oder ob alles in einem „Waterloo“ zwischen BILLY-Regalen endet, kann man live im Kammertheater erleben!

10.9. – 23.11., Kammertheater Karlsruhe K2, Kreuzstr. 29, Karlsruhe, 20 Uhr (sonntags 18:30 Uhr), freitags und samstags als Special inkl. Hot Dog, einem Glas Sekt und Fan-Package, kammertheater-karlsruhe.de