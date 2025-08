Café Karussell: Ocean Vuong

× Erweitern Foto: Hanser Literaturverlage

Michael Holy stellt im Treff für Schwule ab 60 im August zwei schwule Künstler vor: den gebürtigen vietnamesischen Autoren und Lyriker Ocean Vuong und den chinesischen Foto-Künstler und Lyriker Ren Hang. Beide thematisieren in ihren Werken sowohl ihre Erfahrungen als Verfolgte und Geflüchtete als auch ihr Coming-out.

Gleich mit seinem 2019 veröffentlichten Romandebut „Auf Erden sind wir nur kurz grandios“ landete Ocean Vuong einen Erfolg und gilt seitdem als „literarisches Wunderkind“. Der Roman ist ein langer Brief an seine Mutter, in dem er über seine Erlebnisse als asiatischer Geflüchteter in den USA berichtet, über sein Coming-out und die nachhaltigen Folgen von Krieg und Gewalt in seinem Leben. Bernhard Schyma liest am 5. August sowohl aus dem Roman als auch aus dem Gedichtband „Zeit ist eine Mutter“.



Am 19. August steht der chinesische Fotokünstler und Lyriker Ren Hang im Fokus.

Switchboard-Mitarbeiter Peter wird wie immer jeweils gegen 14:30 Uhr das Café öffnen und sich um das Wohl der Gäste kümmern.

5. und 19.8., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html