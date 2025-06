Café Karussell: Queeraktivismus

× Erweitern Foto: RDNE Stock project, pexels.com, gemeinfrei

Am 17 Juni schaut das Café Karussell mit „Beißreflexe“ in die linke Richtung.

Der Titel bezieht sich auf eine 2017 vom Berliner Wissenschaftler und Aktivist Patsy l’amour laLove veröffentlichte Anthologie mit kritischen Texten zu queerem Aktivismus mit seinen dogmatischen Sichtweisen, Sprechverboten und Ausgrenzungen innerhalb der queeren Szene.

Peter Rehberg, Leiter des Archivs des Schwulen Museums Berlin, schrieb in seiner Rezension für „Die Zeit“: „Die Radikalität des Versprechens von queer – das eigentlich keine Identität, sondern eher die Auflösung einer Identität benennt – wurde umgemünzt, so Patsys Befund, in den irrsinnigen Anspruch einer tadellosen Verkörperung von Anderssein ... Aus einer radikalen sexualpolitischen Kritik ist eine moralische Kontrolle geworden".

Michael Holy stellt anhand von Auszügen des Sammelbands dieses „Schwarz-Weiß-Denken“ der linken queeren Szene zur Diskussion.

Switchboard-Mitarbeiter Peter wird wie immer gegen 14:30 Uhr das Café öffnen und sich um das Wohl der Gäste kümmern.

17.6., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html