Café Karussell: Ren Hang

Michael Holy stellt im Treff für Schwule ab 60 im August schwule asiatische Künstler vor.

Am 19. August steht der chinesische Fotokünstler und Lyriker Ren Hang im Fokus.

Seine Arbeiten waren im Ausland bekannter als in seiner Heimat. In China wurden sie zensiert und Ren Hang wurde mehrfach verhaftet. Für Aufsehen sorgten vor allem mit seinen außergewöhnlichen Aktfotografien, für die meist Freund*innen Modell standen: männliche, weibliche, trans und nonkonforme Körper, inszeniert ohne überflüssigen Erotik-Kitsch, dafür mit einer erfrischenden Natürlichkeit, mit der Gleichberechtigung der Geschlechter und immer auch mit einer Prise Humor. Im Gegensatz dazu litt Ren Hang selbst unter starken Depressionen, die er unter anderem in seinen Gedichten verarbeitete und in einem Blog veröffentlichte.

Ren Hang nahm sich 2017 mit nur 29 Jahren das Leben, weil er nicht alt werden wollte. Im Café Karussell stellt der Städelchule-Absolvent Liu Xue die Arbeiten seines Landsmanns vor.

Switchboard-Mitarbeiter Peter wird wie immer jeweils gegen 14:30 Uhr das Café öffnen und sich um das Wohl der Gäste kümmern.

19.8., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html