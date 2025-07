Café Karussell: Schwule und Alter – Teil 2

× Erweitern Foto: Kindel Media, pexels.com, gemeinfrei

Zum zweiten Karussell-Termin am 15. Juli stellt Michael Holy eine Studie vor, in der Lea Schütz in zehn ausführlichen Interviews die Selbstwahrnehmung älter schwuler Männer untersucht. Berichtet wird darin über Diskriminierung, soziale Ausgrenzung und die eigene Abgrenzung zu anderen älteren Schwulen. Ein düsteres Bild? Michael Holy wird die Aussagen diskutieren und hat dazu Jonas Müller eingeladen, einen jungen Mitarbeiter der AIDS-Hilfe Hessen.

Switchboard-Mitarbeiter Peter wird wie immer jeweils gegen 14:30 Uhr das Café öffnen und sich um das Wohl der Gäste kümmern.

Switchboard-Mitarbeiter Peter wird wie immer jeweils gegen 14:30 Uhr das Café öffnen und sich um das Wohl der Gäste kümmern.

15.7., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html