Café Karussell: Schwule und ihre Pflanzen

Neben Haustieren und Küchenhelfern gehören Pflanzen zur einer der drei liebsten außersexuellen Leidenschaften schwuler Männer. Sagt man. Aber ist das auch ein interessantes Thema fürs Café Karussell? Michael Holy meint: „Ihr werdet euch wundern“!

Am 2. September erzählt der langjährige Café-Karussell-Gast Dimitri Panagiotou von seiner Pflanzen-Leidenschaft: Bereits als Kind interessierte sich der gebürtige Grieche für die vielfältige Flora-Welt; seine Tante und sein Onkel waren große Vorbilder. Heute gleicht sein Balkon im 12. Stock eines Hochhauses einem botanischen Garten – jedes Mal, wenn Dimitri eine Pflanze entdeckt, ruht er nicht eher, als bis er einen kleinen Ableger oder Samen ergattern kann. Mit Michael Holy spricht Dimitri über seine Liebe zu Pflanzen und Menschen.

Am 16. September ist Ralf Harth zu Gast. Der seit vielen Jahren queer- und sozialpolitisch Aktive entdeckte 2019 die Kraft des Gartens.

Wie immer öffnet Switchboard-Gastgeber Peter gegen 14:30 Uhr die Türen des Queerzentrums und serviert selbstgebackenen Kuchen und Getränke.

2. und 16.9., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html