CAKE: Sweet, Tasty And HOTTT!

Eine weitere Runde für das queere Multi-Spektakel im Tanzhaus West. Los geht’s wie immer mit einer famosen Drag-Performance der EAT-IT-Crew: Miss Certainly präsentiert Bla Bla Fck, Jade Lee, Krasna, Lawunda Richardson, Rage und Veronika Deneuve: „Slow Down And Eat Me, Listen To The Beat And Move With My Body“. Die Show startet um 19 Uhr, Tickets sind limitiert, daher schnell sichern!

Die CAKE-Clubnight folgt dann ab 22 Uhr auf zwei Floors. In der Dora gestaltet clubcherry den Abend – wie immer mit einem tollen Female-DJ-Team: Laurine Philippe, JakoJako, Mascha und Newcomerin Nikesch bringen alle Facetten elektronischer Tanzmusik in den Club. Die EAT-It-Crew bespielt derweil den Café-Floor als „EAT IT After Dark Café“ mit Dolorosa und Rage, die die besten House-Sounds mitbringen. Jede CAKE sammelt Spenden für ein Community-Projekt – diesmal für Transnormal am Baseler Platz. CAKE Is Back – und wird heiß serviert!

13.9., Tanzhaus West, Gutleutstr. 294, Frankfurt, EAT IT Perfomance um 19 Uhr, Clubnight ab 22 Uhr, Tickets und Infos über milchsackfabrik.de, instagram.com/cake_ffm