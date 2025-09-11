Carl Grübel: Lippenbekenntnisse

× Erweitern Foto: Andreas Etter Carl Grübel und Jacob Bussmann

„Lippenbekenntnisse“ lautet der Titel des Liederabends, zum dem der Schauspieler Carl Grübel in Mainz einlädt. Seit Herbst 2022 gehört Grübel zum Ensemble des Staatstheaters Mainz und „Lippenbekenntnisse“ ist sein erster Solo-Abend. Im Interview erklärt er die Idee seines Programms, die auf einen homophoben Überfall vor zwei Jahren zurückgeht.

Carl, erzähl doch bitte von deinem Liederabend. Um was geht’s?

Der Abend bewegt sich zwischen Liederabend, einem Theaterabend und einer Performance. Die Geschichte, die wir erzählen ist ziemlich gewagt.

Ausgangspunkt ist dieser Vorfall im Mai 2023: Nach einer Theatervorstellung wurde ich auf dem Nachhausweg vor dem Theater angegriffen und zu Boden geschlagen. Das war ein ziemlicher Schock und ein einschneidendes Erlebnis für mich. Auch, weil es etwas mit mir gemacht hat, mit meinem Sicherheitsempfinden. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, war ich wirklich erst Mal in einer Art Schockstarre. Mein Gesicht hat geschmerzt, ich bin zwar rausgegangen, aber bin wie ein Zombie rumgelaufen. Ich hab zuerst auch gar nicht gewusst, was ich tue oder wie ich mich verhalten soll.

Das war das das erste Mal, dass du persönlich Queerfeindlichkeit erfahren hast?

Ja, das erste Mal so körperlich. Klar bin ich schon mal irgendwie angegangen oder beleidigt worden. Ich habe vorher im Ruhrgebiet gelebt, und da ist der Ton doch nochmal rougher als hier in Mainz. Aber eine solche körperliche Erfahrung habe ich vorher noch nicht gehabt – zum Glück!

Der Vorfall passierte damals kurz nach dem IDAHOBITA*, und Journalist*in Janboris Ann-Kathrin Rätz hatte damals einen Fernsehbeitrag darüber gemacht. Das war politisch ziemlich aufgeladen und hat viel Aufmerksamkeit bekommen.

Wurde der mutmaßliche Täter verurteilt?

Obwohl man den Täter gefasst hat, gab es bislang keine rechtlichen Konsequenzen. Das ist schon auch total absurd, aber bislang ging es über mehr als ein paar Briefe der Staatsanwaltschaft nicht hinaus. Das ist natürlich total frustrierend für mich, nach zweieinhalb Jahren. Ich nehme das jetzt auch zum Anlass, das Ganze noch mal theatral aufzunehmen und zu bearbeiten.

Jetzt verstehe ich den Titel „Lippenbekenntnisse“ auch besser!

Ja, das war ein Wort, das mal in den Proben aufgekommen und dann hängengeblieben ist. Auch weil es mit dem Thema „Lippe“ zu tun hatte. Meine Lippen waren nach dem Angriff fruchtbar geschwollen, das tat weh und sah schrecklich aus. Das Wort tauchte auch im Fernsehbeitrag auf. Lippenbekenntnisse der Polizei, der Staatsanwaltschaft und auch der Politik, die einmal im Jahr zum IDAHOBITA* sagen „Wir machen jetzt ganz viel“ – und die restlichen 364 Tage im Jahr passiert dann eigentlich so gut wie nichts. Irgendwann war uns klar, dass das der perfekte Titel fürs Programm ist.

Die Geschichte, die wir erzählen, ist ein Hochzeitsabend. Es wird geheiratet! Alles wird festlich geschmückt sein, mit Herz-Luftballons und Girlanden. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es wird auf jeden Fall eine Verbindung zwischen diesem Vorfall und der Hochzeit geben. Es wird grenzwertig und makaber, es gibt viel schwarzen Humor, und da freue ich mich sehr drauf.

Wenn du „wir“ sagst, meinst du den Musiker Jacob Bussmann, der dich am Klavier begleitet?

Ja, Jacob ist freier Performer und Theatermusiker in Frankfurt. Es war wirklich ein großes Glück, weil ich in ihm jemanden gefunden habe, der musikalisch wirklich gut ist und super Klavier spielt, gleichzeitig auch theatral eine wichtige Rolle übernimmt und dann auch noch eine Sensibilität für das Thema mitbringt. Wir haben fleißig gearbeitet und ich freue mich jetzt besonders auf die Momente, wo man nicht genau weiß, ob man jetzt lachen soll oder nicht. Ich glaube, das wird interessant.

Welche Songs hast du ausgewählt?

Ich habe ganz bewusst Popsongs und auch Schlager ausgewählt, die irgendwie mit den Themen Liebe und Gewalt zu tun haben. Also, sowas wie „Hit Me Baby, One More Time“ von Britney oder „Nichts haut mich um, aber du“ von Hildegard Knef.

Diese Lieder und Texte erzählen an sich schon so viel Abgründiges und Merkwürdiges und sie passen gleichzeitig perfekt in diesen Hochzeitsrahmen.

Es ist ein mutiger Schritt, deine persönliche Gewalt-Erfahrung als Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Auch ein Schritt, um aus der Opferrolle rauszukommen?

Wie ich heute damit umgehe, dem geht ein langer Prozess voraus. Ich habe tolle Freund*innen, mit denen ich viel gesprochen habe. Janboris hat auch total geholfen, und auch Leute aus der Community zu haben, die möglicherweise leider auch schon mal Ähnliches erlebt haben und mit denen man darüber sprechen kann.

Interessant ist in der Tat der Schritt, das jetzt tatsächlich zu einem Theaterstück zu machen. In den Texten zwischen den Songs gibt es Erzählungen aus meinem Leben, das hat alles viel Autobiografisches. Und mit dem Prozess des Aufschreibens habe ich auch eine ganz andere Distanz zu dem Vorfall bekommen.

Einfach irgendwelche Liebeslieder zu singen, ohne dass das politisch wird oder nicht so viel mit mir privat zu tun hat, hätte sich irgendwie falsch angefühlt. Bei meinen Freund*innen gab es da schon mehr Vorbehalte, dass lieber nicht zu tun. Aber ich bin jetzt so dankbar und glücklich, dass ich es trotzdem durchgezogen habe. Das hat auch viel mit Selbstermächtigung zu tun. Das war eh ein wichtiges Stichwort für mich, weil ich die Geschichte jetzt nochmal selbst erzähle, und das lasse ich mir von einem Idioten auf der Straße nicht nehmen.

Interview: Björn Berndt