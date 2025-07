Christy And The City: Happy Pride?

× Erweitern Foto: Sasha Ivanov „KolumneChristy-2024“

Meine Lieben, die Zeiten haben sich geändert: Trump ist wieder an der Macht und bei uns gewinnt die AfD immer mehr Stimmen. Das beängstigt mich sehr. Wird es irgendwann keine CSDs mehr geben? Wird sich unsere Gesellschaft rückschrittig entwickeln? Fragen über Fragen.

Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere queeren Rechte, die wir gemeinsam als queere Community über Jahrzehnte hart erkämpft haben, verurteilt und unterbunden werden. Dieser Appell richtet sich nicht nur an die queere Community, sondern auch an alle anderen Menschen, an unsere Gesellschaft: Heteros – unterstützt auch ihr unsere CSDs, unterstützt die Diversity und gebt Rassismus keinen Platz.

Die diesjährigen Christopher Street Days sind wichtiger denn je. Lasst nicht zu, dass wir mundtot gemacht werden, lasst nicht zu, dass wir Angst haben, auf die Straße zu gehen. Lasst uns gemeinsam etwas bewirken und uns verbünden. Ich werde mich immer für unsere Rechte stark machen und meine Stimme nutzen und alles Mögliche tun, was in meiner Macht steht, damit wir frei und unbeschwert leben und lieben können.

Wir sind toll, so wie wir sind! Lasst euch von niemanden etwas anderes einreden. Nun versuche ich positiv auf die Prides zu blicken und freue mich auf das, was kommt, Wir feiern die Liebe. Was wäre das Leben, ohne jemanden aufrichtig zu lieben? Steht für eure Rechte ein! Wer sagt uns, wie ein Mann, wie eine Frau, wie eine trans Person zu sein hat? Hört auf euer Herz und lasst uns bunt bleiben. Männer sollen weiterhin Männer heiraten dürfen und Frauen sollen weiterhin Frauen heiraten dürfen.

Love is Love. Ich stehe als Frankfurter Dragqueen für euch ein, ihr wisst für mich gibt es keine Tabus, deshalb freut euch auf die Pride-Edition meiner Plauderrunde.

Lasst uns gemeinsam die Vielfalt zelebrieren.

Happy Pride, Cheers Queers