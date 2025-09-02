Christy And The City

× Erweitern Foto: Sasha Ivanov

Sex beschäftigt uns seit Jahrhunderten und ist heute in Social Media, in der Werbung oder im Fernsehprogramm allgegenwärtig. Ich habe einen großen, bunt gemischten Freundeskreis, queere Menschen, Transpersonen und Straights. Und für alle ist Sex wichtig! Viele fragen sich: Hatten wir bereits den besten Sex in unserem Leben oder steht er uns noch bevor? Hat sich mein Sexleben mit den Jahren verändert? Haben sich Fetische und Vorlieben entwickelt? Fragen, die uns kontinuierlich begleiten.

Ich kenne einige Gaycouples die eine offene Beziehung führen und einige die es monogam bevorzugen oder sich ab und zu Spaß zu dritt gönnen. Ich selbst hatte schon immer gern Sex mit Heteromännern, Dreier gehabt und tolle Erfahrungen gesammelt – und es meist genossen. Für mich ist der Sex in einer Beziehung anders, als wenn ich Sex als Single habe. Ich kann Sex ohne Gefühle haben oder eben mit, aber immer muss ich den Mann sexuell anziehend finden.

Ich finde, wichtig ist immer das gegenseitige Vertrauen, egal ob man einer Beziehung ist oder Single. Vertrauen ist wichtig um sich fallen lassen zu können und Sex zu genießen.

Und fürs Vertrauen ist die Kommunikation wichtig. Ich erlebe leider immer mehr Paare, die das nicht mehr können. Oder die sich nicht trauen, ihre Wünsche anzusprechen. Wie viele Paare würden gerne mal swingen oder was mit dem gleichen Geschlecht ausprobieren? Da gibt es dann viel Unzufriedenheit mit dem Sexleben und oft werden Partner*innen betrogen.

Es gibt so viele diverse Sexpraktiken und Sexvorlieben, man muss nur mutig genug sein, und vielleicht auch mal Neues ausprobieren. Mein Tipp: Traut euch und genießt euren Sex!!

Cheers Queers!