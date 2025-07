Cinema Quadrat: Pride Filmfest

× Erweitern Foto: We made a Thing Studios Lesbian Space Princess

Anlässlich der vergangenen Monnem Pride zeigt das Cinema Quadrat vom 21. bis 23. Juli ein Programm mit drei handverlesenen queeren Filmen:

Lesbian Space Princess“ ist eine humorvoll-krawallige Animations-Science-Fiction-Love-Story: Es beginnt auf dem Planeten Clitopolis. Saira, die Tochter der lesbischen Königinnen, hat Liebeskummer. Ihre Freundin, die Kopfgeldjägerin Kiki, hat sie verlassen – Bindungsängste (was sonst?) Als Kiki von den Straight White Maliens entführt wird, nimmt Saira ihren Mut zusammen und macht sich mit einem klapprigen Raumschiff auf eine intergalaktische Reise, um Kiki zu befreien. „Lesbian Space Princess“ wurde mit dem Teddy-Award 2025 für den besten queeren Spielfilm ausgezeichnet (21.7.,19:30 Uhr).

Das schwule Drama „Kaktusfrüchte“ spielt in der rauen Landschaft Westindiens. Anand kehrt dorthin zurück, um am Trauerritual für seinen verstorbenen Vater teilzunehmen. Als er seinen Jugendfreund Balya wiedertrifft, flammen in Anand lang vergessene Gefühle auf. Doch können beide ihre heimliche Liebe diesmal gegen die strenge Familientradition behaupten? (22.7.,19:30 Uhr)

Ein Wiedersehen gibt es mit Drama „Close to you“: Sam war seit seiner Transition vor vier Jahren nicht mehr in seiner kanadischen Heimat. Zum Geburtstag des Vaters kehrt er zurück – mit gemischten Gefühlen, denn sein Abschied damals verlief nicht ohne Reibereien. In der Hauptrolle ist Elliott Page als Sam zu sehen (23.7., 19:30 Uhr).

Zusätzlicher Tipp:

Am Ende des Monats zeigt das Cinema Quadrat den romantischen Coming-of-Age-Sommer-Klassiker „Call me by your Name“: Der 17-jährige Elio genießt den Sommer mit seiner Familie in einer Villa in der italienischen Provinz. Der introvertierte Teenager verbringt die Zeit mit Klavierspielen, klassischer Musik und Schwimmen. Als Elios Vater, ein Professor für Archäologie, den amerikanischen Studenten Oliver als Forschungs-Assistenten einlädt, entdecken die jungen Männer Zuneigung füreinander (30.7., 19:30 Uhr).

21. – 23.7., Cinema Quadrat, K1 2, Mannheim, cinema-quadrat.de