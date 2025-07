CSD Frankfurt: Nie wieder still – Frankfurt ist #laut!

Vom 17. bis 20. Juli steigt in diesem Jahr der Frankfurter CSD – inklusive Demo und dem Mainufer als neuen Standort für das viertägige Communityfest.

Auch Frankfurt klinkt sich in diesem Jahr in das bundesweite Motto des CSD Deutschland e.V. ein und zeigt mit „Nie wieder still – Frankfurt ist #laut!“ Flagge.

„‚Nie wieder still‘ ist die Aufforderung an uns alle, Ungerechtigkeiten und Diskriminierung offen anzusprechen und die eigene Stimme zu nutzen“, heißt es dazu auf der Seite des CSD Frankfurt. Bereits im Februar beteiligte sich der CSD Frankfurt an der bundesweiten Demo-Kampagne „Wähl Liebe“ im Vorfeld der Bundestagswahlen. „Wir haben gesehen, wie bestärkend es sein kann, sich kollektiv für ein gemeinsames Ziel einzusetzen, auch über die Grenzen unserer eigenen Community hinaus“, kommentiert der Verein. „In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, nicht nur vor Bundestagswahlen, sondern das ganze Jahr über und insbesondere auch auf den CSDs gegen jede Form der Ausgrenzung laut zu sein. Nicht nur für uns und unsere Community, sondern für alle Menschen in unserer Stadt. Dafür steht unser Mitmach-Motto“.

Und genau das, nämlich laut zu werden, wird am 19. Juli, dem Tag der Frankfurter CSD-Demo, wieder vielfältig auf den Straßen der Innenstadt getan.

Das viertägige Communityfest rund um die Demo startet bereits am Donnerstagabend; spannend ist dabei vor allem: das Fest zieht nach 32 Jahren erstmals weg aus der innersten Frankfurter Innenstadt. Zuerst in der Klingerstraße, dann auf der Konstablerwache, mit einem einmaligen Abstecher auf der Hauptwache, soll das Fest nun am nördlichen Mainufer, also auf der Frankfurter Seite, zwischen Eisernem Steg und Untermaibrücke sein neues Zuhause finden. „Für uns letztendlich entscheidend war aber der uns nun neu zur Verfügung stehende Platz“, sagt der Verein. Am alten Standort seien die Möglichkeiten zum Platzieren von Sitzbänken, Ruhebereichen und unterschiedlichen Ständen begrenzt. Am Mainufer „versprechen wir uns mehr Freiraum, bessere Luft und ein bisschen mehr Schatten in der heißen Julisonne. Ebenso können wir nun Raum schaffen für die Realisierung weiterer Ideen, an denen es uns bekanntlich nie mangelt“, so der Verein weiter. Wir sind gespannt!

17. – 20.7., CSD Frankfurt

Demo:

Sa, 19.7., 11:30 Uhr Kundgebung Römerberg

12:30 Uhr Demostart ab Braubachstraße / Römerberg

Festmeile Mainufer:

Do, 17.7. 18 -24 Uhr

Fr, 18.7., 15 – 24 Uhr

Sa, 19.7. 12 – 24 Uhr

So, 20.7. 12 – 22:30 Uhr, anschließend Abschlusskundgebung auf der Hauptbühne

Infomeile Basar der Vielfalt

Fr, 18.7., 15 – 22 Uhr

Sa, 19.7., 12 – 22 Uhr

So, 12 – 20 Uhr

alle Infos zu Demo und Communityfest über csd-frankfurt.de

