CSD Hanau: Alles erreicht!?

× Erweitern Foto: Carlos de Toro @carlosdetoro, unsplash.com, gemeinfrei

Der CSD Hanau möchte mit der diesjährigen Veranstaltung den Blick zurück und nach vorne richten: Was wurde für die Rechte von queeren Menschen bisher erreicht – und reicht das aus? Um diese Frage zu erläutern, lädt der Verein am Vorabend der Demo in den Stadthof zu einem ökumenischen Gottesdienst und der anschließenden Gesprächsrunde „Akademischer Abend“.

Die CSD-Demo startet am nächsten Tag, dem 28. Juni um 15 Uhr am Hauptbahnhof und zieht durch die Stadt bis zum Schlossplatz; am Freiheitsplatz wird eine Kundgebung stattfinden. Das anschließende Get-together findet diesmal in der „Wirtschaft am Fronhof“ am Schlossplatz statt, mit „House im Hof“ der DJs Mosaik. Eine offizielle CSD-Party gibt es im Kanzlei Club, der ebenfalls am Schlossplatz liegt. Hier sorgen dann DJ Dirk Vox und Tante Gladice für Stimmung.

27.6., Stadthof Hanau, Gottesdienst / Akademischer Abend, Am Markt 2, 19 Uhr

28.6., Demo ab Hauptbahnhof, 15 Uhr, anschließend Get-together „Wirtschaft am Fronhof“, Schlossplatz 3; Party im Kanzlei Club, Schlossplatz 2, 22 Uhr, facebook.com/CSDHanau2022