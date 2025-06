CSD Karlsruhe: Nie wieder still!

× Erweitern Foto: Markus Müller / csd-karlsruhe.de

Wie bundesweit viele CSDs hat sich auch Karlsruhe dem CSD-Motto der Kampagne des CSD-Deutschland-Dachverbands „Nie wieder still!“ angeschlossen. „Wir dürfen uns nicht wieder zurückdrängen lassen in überwunden geglaubte gesellschaftliche Zwänge und Rollenbilder“, sagt Prof. Dr. Rose Marie Beck, die diesjährige Schirmfrau des CSD Karlsruhe.

Die Demo startet am 7. Juni um 13 Uhr am Rondellplatz, wohin sie nach ihrem Rundkurs durch die Innenstadt wieder zurückkehrt und um 15:30 Uhr zur politischen Kundgebung aufruft. Das CSD-Familienfest steigt in unmittelbarer Nachbarschaft am 7. Juni auf dem Marktplatz. Live on Stage gibt’s Spaß mit Künstler*innen wie Dance-Pop-Sänger Flamyngus, Rap mit Saphira Trashpunkbitch, Swing von den Titty Twisters, Singer-Songwriter Cris Cosmo, mit dem Chor Queerbeet oder Performances von Vicky Winchester, Head of Drag und Chapeau Claque. Die drei politischen Talks auf der Bühne thematisieren die zunehmende Hasskriminalität in der Gesellschaft.

Zum Festgelände gehört auch die Pride Meile mit queeren Infoständen und eine Chill-Out-Area mit ganztägiger DJ-Musik auf dem Schlossplatz. Dort gibt’s am Sonntag mit dem „Pride Festival“ noch einen weiteren Tag zum queeren Feiern.

7. und 8.6., CSD Karlsruhe, Demo am 7.6., 13 Uhr, ab Rondellplatz, CSD-Familienfest am 7.6. auf dem Marktplatz, 12 – 22 Uhr.

7.6., CSD-Party „Rosapark“, Nachtwerk, Pfannkuchstr. 16, Karlsruhe, 22 Uhr

7. und 8.6. Pride Festival, Schlossplatz, 11 – 22 Uhr, mehr Infos und weitere Events rund um den CSD Karlsruhe über csd-karlsruhe.de