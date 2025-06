CSD SaarLorLux: kein Schritt zurück!

× Erweitern Foto: Frank Biehler

Die Pride in Saarbrücken ist ein länderübergreifender Event, der nicht nur das Saarland, sondern auch Lothringen und Luxemburg miteinbezieht. Damit zieht der CSD immer rund 75.000 Besucher*innen und rund 10.000 Demoteilnehmende an. Das diesjährige Motto erinnert daran, angesichts des spürbaren Rechtsrucks in Gesellschaft und Politik, die Errungenschaften der queeren Bewegung zu schützen, aktiv verteidigen und auszubauen.

Los geht es am 7 Juni mit einem zweitägigen Communityfest auf der Mainzer Straße, mit Gastro- und Infoständen sowie der Rave Stage der DJs der Waldresidenz. Das Bühnenprogramm featured Live-Acts wie Sängerin Elke Brauweiler, die kulturell diverse Drag-Show „It’s Drag Habibi“, Youtuberin Jnnrhndrxx oder die Queens Michelle de la Rose und Karlie Kant. Zur Podiumsdiskussion werden außerdem verschiedene Vertreter*innen der Parteien der neuen Bundesregierung erwartet.

Höhepunkt des CSD SaarLorLux ist die Demo am 8. Juni, die um 14 Uhr vom Landtag startet und zum Communityfest auf der Mainzer Straße führt – inklusive eines Grußworts des Saarbrücker Oberbürgermeisters Uwe Conradt.

7. und 8.6., CSD SaarLorLux in Saarbrücken, Communityfest auf der Mainzer Straße, Demo am 8.6., 14 Uhr, ab Landtag, Franz-Josef-Röder-Str.), lsvdsaar.de