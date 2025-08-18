CSD Wetterau: Vielfalt leben, Vielfalt lieben

× Erweitern Foto: Becker Oli Becker

Am 23. August findet der erste CSD Wetterau in Friedberg statt! Unter dem Motto „Vielfalt leben! Vielfalt lieben!“ hatten sich Ende 2024 eine Gruppe aus Vertreter*innen der Stadt Friedberg, dem Wetteraukreis, der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie gemeinnütziger Vereine aus der Wetterau und viele Ehrenamtliche zusammengefunden, um gemeinsam für die Rechte von queeren Menschen auf die Straße zu gehen, zusammen zu demonstrieren und gemeinsam zu feiern.

Schirmherr des ersten CSD Wetterau ist Christoph Deegen, queerer Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur.

× Erweitern Foto: Nicolas Wefers Schirmherr des CSD Wetterau ist Christoph Deegen, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur.

„Ich bin dem Organisationsteam sehr dankbar dafür, dass es diese Veranstaltung auf die Beine stellt, um noch mehr queere Sichtbarkeit im ländlichen Raum jenseits der Großstädte zu ermöglichen“, so Deegen, der unter anderem Gründungsmitglied von Queer Main Kinzig ist und sich seit Jahren für die Rechte von LSBTIQ* einsetzt. „Die LSBTIQ* Community steht für Werte ein, die auch unsere Demokratie tragen. Ich freue mich, ein Teil dieser Bewegung zu sein“.

20 Punkte umfasst der Forderungskatalog des CSD Wetterau – von einem bundesweiten Antidiskriminierungsgesetz bis zur Kostenübernahme von geschlechtsangleichenden Maßnahmen durch Krankenkassen.

Foto: Katja Ruge Foto: Teemo Foto: Kelly Heelton

Die Demo startet um 14 Uhr am Friedberger Bahnhof, das Communityfest steigt ab 15:30 Uhr am Elvis-Presley-Platz. Es moderieren Oli Becker und Sonja Romeis, auf der Bühne sind Künstler*innen wie Sänger Teemo, Rapperin LIZZN, Tante Gladice und Kelly Heelton sowie die DJanes Laurine Philippe (clubcherry) und Meggi.

23.8., CSD Wetterau, 14 Uhr Demostart Bahnhof, 15:30 Uhr Communityfest Elvis-Presley-Platz, Friedberg, csd-wetterau.de