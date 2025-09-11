Dagmar Diarrhoe trifft Aurora DeMeehl

× Erweitern Foto: Aurora DeMeehl Aurora DeMeehl

Bingo-Abende sind nur etwas für alte Leute? Von wegen! Beim Benefiz-Bingo mit Dagmar Diarrhoe heißt es: „Von einer Alten – für alle!“. Zu Gast ist dieses Mal eine der bekanntesten Drag Queens Darmstadts: Aurora DeMeehl! Die selbsternannte Symbiose aus Wasserbett und Discokugel ist absoluter Bingo-Neuling und lässt sich an diesem Abend von Dagmar und dem Publikum zur Expertin ausbilden. Pro Runde bekommen alle Bingo-Teilnehmende Spielscheine geschenkt. Während des Spiels werden Spenden eingesammelt, die zu 100 Prozent an ein Projekt aus der queeren Community gehen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen!

13.9. Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19:30 Uhr, facebook.com/switchboard.frankfurt