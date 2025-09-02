× Erweitern Foto: Edda Rössler Verschobene Territorien: Leonard Schärf (Tom) bewegt die Bank, Christoph Gérard Stein (Alex) behauptet seinen Platz – unter den Augen des Regisseurs Jochen Nötzelmann-Stahl.

Eine Bank im Park. Aber sie ist mehr als ein hübscher Platz zum Ausruhen: Für Tom und Alex ist sie ein Zufluchtsort, eine Oase im erdrückenden Alltag, ein Ort der Pause vom nervenden Selbst, aber auch ein Ort, an dem man ungestört trauern kann. Wenn man denn ungestört wäre – denn sowohl Alex als auch Tom beanspruchen die Bank für sich und gehen sich mit ihren unterschiedlichen Ansichten, Lebensentwürfen und individuellen Selbstbetrügen gehörig auf die Nerven.

× Erweitern Foto: Edda Rössler Auf der Bank, die keine ist: (v.l.) Leonard Schärf, Jochen Nötzelmann-Stahl und Christoph Gérard Stein im Kulturhaus Frankfurt.

„Das ist keine Bank“ ist eine schwarze Tragikomödie des britischen Comedians und Autors Keir McAllister. Mit spitzen Dialogen durchleben die beiden Protagonisten zusammen mit dem Publikum eine emotionale Achterbahnfahrt mit unvorhergesehenen Wendungen. Dabei spielt auch verdrängte Homosexualität eine Rolle. Im Kulturhaus Frankfurt spielen Leonard Schärf (Tom) und Christoph Gérard Stein (Alex).

5.9. Premiere, Kulturhaus, Pfingstweidstr. 2, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am 6. und 7.9. sowie am 19.10. und 9.11., kulturhaus-frankfurt.de