Das ist keine Bank!

von

Eine Bank im Park. Aber sie ist mehr als ein hübscher Platz zum Ausruhen: Für Tom und Alex ist sie ein Zufluchtsort, eine Oase im erdrückenden Alltag, ein Ort der Pause vom nervenden Selbst, aber auch ein Ort, an dem man ungestört trauern kann. Wenn man denn ungestört wäre – denn sowohl Alex als auch Tom beanspruchen die Bank für sich und gehen sich mit ihren unterschiedlichen Ansichten, Lebensentwürfen und individuellen Selbstbetrügen gehörig auf die Nerven.

„Das ist keine Bank“ ist eine schwarze Tragikomödie des britischen Comedians und Autors Keir McAllister. Mit spitzen Dialogen durchleben die beiden Protagonisten zusammen mit dem Publikum eine emotionale Achterbahnfahrt mit unvorhergesehenen Wendungen. Dabei spielt auch verdrängte Homosexualität eine Rolle. Im Kulturhaus Frankfurt spielen Leonard Schärf (Tom) und Christoph Gérard Stein (Alex). 

5.9. Premiere, Kulturhaus, Pfingstweidstr. 2, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am 6. und 7.9. sowie am 19.10. und 9.11., kulturhaus-frankfurt.de

E-PAPER

Terminkalender

Party, Oper oder Podiumsdiskussion? männer* hat sie alle. Für ganz Deutschland. Finden statt suchen!