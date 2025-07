× Erweitern Foto: Harmonie

In der Pride-Woche des CSD Frankfurt lädt die „Schamlos Harmlos“-Filmreihe für Queer-, Sex- und Subkultur in der Harmonie zur „Dat Campy Queery Nighty Thingy“ mit einem campy Überraschungsfilm, inklusive eines Vorprogramms von Lélé Cocoon und Ms. Anna Stood.

Politisch und aktuell, feministisch und progressiv – dafür steht „Schamlos Harmlos“. Internationale Independent-Filme und Dokumentationen beleuchten Themen wie Sex-Positive, LGBTIQ*, Feminismus und andere Debatten abseits der heteronormativen Ordnung – mit einem Unterschied: hier wird einfach mal bei einem funny Überraschungsfilmabend eine queere Filmparty gefeiert.

Kommt in schrillsten Outfits, in pink oder gleich ohne, schmeißt euch in Schale, inszeniert und wagt, vor allem aber: Zeigt euch! Im Anschluss an die Vorstellung wird zum Get-Together, Drinks und Bussi-Bussi ins Foyer geladen.

15.7., Harmonie Filmtheater, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, arthouse-kinos.de