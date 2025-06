DFDC bringt Forsythe zurück

× Erweitern Foto: Dominik Mentzos Proben zu „Undertainment“ mit William Forsythe

… zumindest für das letzte Stück der aktuellen Spielzeit der Truppe um Direktor Ioannis Madafounis. Damit schließt sich ein Kreis: William Forsythe gründete 1984 das Frankfurt Ballett, formierte dann The Forsythe Company, die er von 2005 bis 2015 leitete; dort war Ioannis Mandafounis als Tänzer engagiert.

Für „Undertainment“ klinkt sich William Forsythe nun in Madafounis‘ „Live Choreografie“-Methode ein und entwickelt – ausgehend von einem improvisatorischen Baukasten – eine strukturelle Ordnung, die nur für sich selbst und die Ästhetik steht. Mit den Tänzer*innen wird daraus ein lebendiges, atmendes System.

× Erweitern Foto: Dominik Mentzos Proben zu „Playing with Sergei, Martha And The Others“

Das zweite Stück des Abends, „Playing with Sergei, Martha And The Others“, wurde von Thomas Hauert choreografiert. Sein Ausgangspunkt ist das 3. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov, das in einer Aufnahme von Martha Argerich aus dem Jahr 1982 den Soundtrack der Choreografie bildet. Das als extrem herausforderndes Musikstück geltende virtuose Klavierwerk wird von den Tänzer*innen interpretiert; sie treten in einen spielerischen Dialog.

Die Tickets für den Ballett-Doppelabend waren schnell vergriffen, momentan gibt es nur noch Restkarten für die vier Vorstellungen.

5. – 8.6., Schauspiel, Willy-Brandt-Platz 1, Frankfurt, 19:30 Uhr (So 18 Uhr), dfdc.de