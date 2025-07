× Erweitern Foto: Himmelstürmer Verlag

Das letzte Mal mit den Schulfreund*innen gemeinsam Urlaub machen, bevor sich zum Studienbeginn alle in sämtliche Himmelrichtungen verteilen: Noah ist mit seiner Clique unterwegs nach Montenegro – in ein Ferienhaus am See. Es wird ein Sommer, der alles verändert – mehr noch, als Noah zunächst ahnt, denn am See lernt er Elias kennen: der faszinierend selbstbewusste, sportliche Surferboy ist so ganz das Gegenteil von Noah, der eher schüchtern und introvertiert am liebsten seine Gedanken in seinem Notizbuch aufschreibt.

Noah hat ein Geheimnis: er ist trans, was seine Clique weiß, aber sonst niemand. Und Noas Angst, sich Elias zu offenbaren, wird größer, je näher sich die beiden kommen. Aber auch Elias hat ein Geheimnis, das er vor Noah verbirgt. Als alles herauskommt, scheint die heiße Sommeraffaire wie eine Seifenblase zu platzen. Aber manchmal begegnet man sich ja zwei Mal im Leben …

„Die Königin der Nacht“ ist der erste Roman von Gönni Landsmann aus Frankfurt. Dabei gelingt das Kunststück, in die klassische Coming-of-Age-Story Noas Transidentität einzuflechten, ohne auch nur ein einziges Mal das Wort „trans“ zu verwenden – es erscheint lediglich im Infotext auf dem Buchcover. Eine bewusste Entscheidung: „Mir war wichtig, Noah als Jugendlichen darzustellen, mit den Problemen, die fast alle Jugendlichen in seinem Alter haben. Trans ist dabei nur eine Facette“, sagt Landsmann.

Trotzdem gelingt es, eindringlich zu zeigen, wie prägend diese Facette für Noahs Alltag ist – vor allem durch Noahs allgegenwärtige Angst, entdeckt zu werden. Und das nicht nur, wenn Elias Noah körperlich näherkommt. In beinahe jeder Alltagssituation findet sich etwas, was sich darauf zurückführen lässt.

Ein locker geschriebener Sommerroman, der trotz aller Urlaubsstimmung und stürmisch-prickelnder Gefühle viel Tiefgang beweist, weil er uns an Noahs Gefühlswelt teilhaben lässt. Gelungen! Landsmanns zweiter Roman steht übrigens auch schon in den Startlöchern!

Gönni C. Landsmann, „Die Königin der Nacht“, erschienen bei Himmelstürmer, himmelstuermer.de