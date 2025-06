× Erweitern Foto: Maik Reuss Barock am Main Schule der Frauen

Das Sommerfestival „Barock am Main“ bringt jedes Jahr heiteres Open-Air-Theater in hessischer Mundart auf die Bühne. Charakteristisch für die Truppe um Theatermacher Michael Quast (Volksbühne Frankfurt) sind extrem geschminkte Gesichter, Puderperücken und exzentrische Kostüme – Barock ad absurdum geführt.

Diesen Juli nimmt man sich eines klassischen Shakespeare-Stoffs an – aus „Die lustigen Weiber von Windsor“ werden „Die lusdischen Weiber von Griesheim“. Die Story bleibt – ungefähr – gleich: Ritter Hannes von Wampach hält sich für unwiderstehlich und versucht bei den Frauen zu landen. Die reiche und aufgeweckte Frau Horn spielt da nicht mit: Sie jagt den Eingebildeten aus dem Haus, macht ihn lächerlich und vermag stattdessen für ihre Tochter Ännchen aus einem Kreis ziemlich dämlicher Bewerber einen flotten Bräutigam ausfindig zu machen.

× Erweitern Foto: Maik Reuss MolierË Schule der Frauen

„Barock am Main“ findet in diesem Jahr an der „Westcoast“ in Frankfurt-Griesheim statt: „Wir sind glücklich, in Griesheim eine neue Ersatz-Spielstätte gefunden zu haben, nachdem wir zuerst den Bolongaro-Palast und dann die Höchster Porzellanmanufaktur verlassen mussten“, sagt Michael Quast. Das Festival ist beliebt – daher rechtzeitig Tickets sichern!

3. bis 27.7., Westcoast, Stoofstr., Höhe Nr. 35, Frankfurt-Griesheim, Infos und Tickets über barock-am-main.com