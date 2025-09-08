Drag Slam: Allstars 2025

× Erweitern Foto: overline.tv Moderiert den Abend: Giselle Hipps

Nach den zahlreichen „regulären“ Drag Slams ist es wieder Zeit, die Sieger*innen gegeneinander antreten zu lassen, um so die Gesamtsieger*in der Saison 2025 zu ermitteln.

Die Challenge der Allstars Edition: Die teilnehmenden Queens wählen ihre Performances nicht selbst aus, sondern erhalten im Vorfeld eine Auswahl an Titeln, die kurz vor dem Auftritt zugelost und dann spontan performt wird. Zusätzlich performt jede Allstars-Queen ein Duett mit einem „Lip Sync Assassin“, einer berühmten, aber im Vorfeld nicht bekannt gegebenen Queen, die sich ebenfalls auf die Titel vorbereitet hat.

Der Sieger*in winkt ein Preisgeld von 250 Euro, ein Drag-Package des neuen Drag-Slam-Partners GETURLOOK sowie ein Rabatt von 50% auf eine Corteswig by Jazz Cortes und die Nails.

Moderiert wird der Abend von Giselle Hipps.

13.9. Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 20 Uhr, dragslam.de