Zum CSD bringt der beliebte Nachwuchs-Queen-Contest ein smashiges Pride-Special. Diesmal stehen acht Queens aus ganz Deutschland bereit, um die Gunst des Publikums und der fachkundigen Jury zu erobern.

Die Jury bilden Raffa (Drag Race Germany), Drag-Slam-Allstars-Gewinnerin Robin D’Show und Jazz Cortes.

In der ersten K.O. Runde qualifizieren sich die Teilnehmenden für das Viertel-, Halb- und das finale Finale – mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad: Die zu performenden Songs werden im Vorfeld von der Jury ausgewählt und kurz vorher an die Teilnehmerinnen gelost. Ein Feuerwerk an neuen Styles, queerer Performancekunst und emotionaler Spannung. Es moderieren Giselle Hipps und Feeby Fergison. Achtung: Das Drag-Slam-CSD-Special startet bereits um 18 Uhr!

19.7., Open-Air im Innenhof des Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr), Tickets und Infos über dragslam.de