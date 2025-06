Dyke*March Frankfurt: die 7. Runde!

× Erweitern Foto: Dyke*March Frankfurt Impressionen vom Dyke*March 2024

Bereits seit sieben Jahren bringt der Dyke* March Frankfurt eine ordentliche Portion lesbische Sichtbarkeit auf die Straßen der Mainmetropole – dieses Jahr am 14. Juni.

Initiatorinnen des Dyke*March Frankfurt sind Simone Stockmann und Ulrike Pollak-Tsutsumi: zum diesjährigen Orga-Team gehören außerdem Anne Breick, die bereits zum vierten Mal dabei ist, sowie Andrea Langlotz, Roksana Inan, Janina und Sabine.

Zu Beginn der Dyke*March-Frankfurt-Geschichte fand der Umzug traditionell am CSD-Freitag im Juli statt. Im vergangenen Jahr musste der CSD wegen der Fußball-EM in den August verschoben werden, der Dyke*March blieb jedoch bei seinem gewohnten Termin am dritten Freitag im Juli – erstmals losgelöst vom CSD-Wochenende.

In diesem Jahr findet der Dyke*March im Juni statt und es gibt dieses Mal eine Kooperation mit dem Frankfurter Jugendring: „Der Jugendring hatte ebenfalls, unabhängig von uns, für den gleichen Tag und die gleiche, fast identische Route eine Demo angemeldet“, erklärt Simone. „Das haben wir erst erfahren, als unsere Anmeldung bei der Stadt eingegangen war. Da die Gruppe für ähnliche Themen auf die Straße geht, „Für Vielfalt gegen Diskriminierung“, und bereits vor uns den Römer belegt hatte, kam der Jugendring mit der Bitte um Kooperation auf uns zu. Bei einem ersten Treffen stellten wir dann fest, dass es zur Spaltung einiger Gruppen wie SCHLAU oder KUSS41 kommen könnte, sollten wir die beiden Demos getrennt durchführen“. Anne ergänzt: „Das Thema ‚Vielfalt‘ passt wunderbar zum Dyke*March“. Und ich finde es immer gut, wenn Kräfte sich bündeln und man gemeinsam arbeitet“. Simone betont: „Und durch den zeitlichen Abstand zwischen Dyke*March und CSD ist es uns außerdem wieder möglich, selbst an der CSD-Demo teilzunehmen“.

× Erweitern Foto: Dyke*March Frankfurt Impressionen vom Dyke*March 2024

Hat der Dyke*March nicht Bedenken, in der „großen“ Jugendring-Demo unterzugehen? „Wir hatten diese Bedenken“, erklärt Sabine. „Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile, haben wir nun einen für uns sehr guten Kompromiss schließen können, um die uns wichtigen Themen auf die Straße zu bringen“. Dazu gehört, dass die Demo vom Dyke*March-Block angeführt wird, mit den Dykes on Bikes und dem Dyke Mobil mit Live-Percussion von Aye Bee Groove alias Anne Breick und Musik von DJane Andilicious. Geplant ist auch, dass die Gayflag am Römer gehisst wird. Eröffnet wird die Demo von Frankfurts Klima-, Umwelt- und Frauen-Dezernentin Tina Zapf-Rodríguez, den Dyke*March Vertreterinnen sowie Vertreter*innen des Jugendrings, es gibt eine Abschlusskundgebung sowie ein Straßenfest des Jugendrings am Mainufer ab 13 Uhr, zwischen Eisernem Steg und St. Leonhardskirche; mit einem bunten Bühnenprogramm, Infoständen und einem Workshopzelt wird hier die Vielfalt Frankfurts gefeiert.

Alle sind eingeladen, dabei zu sein – als Zeichen der Vielfalt, für lesbische Sichtbarkeit und gegen jede Diskriminierung.

14.6., Dyke*March / Demo für Vielfalt und Diskriminierung, Demostart: 11 Uhr ab Römer, über Braubachstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Vilbeler Straße mit Regenbogenkreisel, Große Eschenheimer Straße, Hauptwache, Kornmarkt und Bethmannstraße zurück zum Römer, Abschlusskundgebung gegen 13 Uhr, anschließend „Vielfalt am Main“-Straßenfest am Mainufer, facebook.com/dykemarchfrankfurt/