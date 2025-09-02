Ensemble Richard Oberscheven

× Erweitern Foto: Tatsuki Takada

Richard Oberscheven ist auf gleich mehreren künstlerischen Ebenen tätig: Als ausgebildeter Tänzer in klassischem wie zeitgenössischem Tanz performt er selbst, arbeitete in Frankfurt unter anderem mit Tony Rizzi an dessen Projekten. Er ist Choreograf, Tanzdozent für zeitgenössisches Ballett und Improvisation, Musikproduzent für Tanz- und Performance-Projekte und bespielt als DJ auch Partys.

Natürlich hat er auch ein eigenes, nach ihm benanntes Ensemble, mit dem er im September zwei Stücke als Tanz-Doppelabend im Frankfurter Gallus Theater präsentiert. „In Here“ ist eine Uraufführung. Das Stück besteht aus drei Soli, die einen gemeinsamen „Klang“ erzeugen, Bewegungen fügen sich ein, setzen Kontraste und entfalten sich – „Tänze der Stille“ heißt es im Ankündigungstext. Es tanzen Cecilia Ponteprimo und Emma Rasmussen.

Das zweite Stück des Abends, „Sonaten“, feierte im April Premiere in Mannheim; Grundlage für die Choreografie mit vier Tänzerinnen sind Musikstücke der barocken französischen Komponistin und Cembalistin Élisabeth Jacquet de La Guerre (1655 – 1729); als wortwörtlich musikalisches Wunderkind spielte sie bereits im Alter von fünf Jahren für den „Sonnenkönig“ Ludwig XIV, wurde fortan von Königshaus unterstützt und galt ihrerzeit als „Wunder des Jahrhunderts“. Es tanzen Julia Alsdorf, Cecilia Ponteprimo, Emma Rasmussen und Hiyori Yamamoto.

4. – 6.9., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, gallus-theater.de, richardoberscheven.com