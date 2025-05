Fantasies: ein „Klangmenü“

× Erweitern Foto: Sjahin During Köchin Asli Hatipoglu und Flötist Roy Amotz

Das Kollektiv Musica+ beschert mit ihren Konzerten in der Orangerie im Günthersburgpark immer wieder neue Klang-Erlebnisse. Dabei gehen die Veranstaltungen oft über reine Konzerte hinaus – so zum Beispiel am 22. Mai, wenn der israelische Flötist Roy Amotz und die türkisch-thailändisch-stämmige Köchin Asli Hatipoglu zu einem Klangmenü „Fantasies“ einladen, einem mehrgängigen vegetarisches Gourmet-Menü mit Musikbegleitung, das alle Sinne anspricht.

Jedes der servierten Gerichte wird von einer Flötenfantasie begleitet, mit Werken von Bach und dem barocken Komponisten Georg Philipp Telemann, aber auch Live-Improvisationen. Wer das Erlebnis intensivieren möchte, kann die Speisen und Musikstücke auch mit verbundenen Augen genießen. Wer möchte, kann zusätzlich passende Weine zum Gericht ordern.

Musica+ sind der Cellist Claude Frochaux, die Cellistin Cornelia Walther und der Architekt Malte Ruths; aus ihrer Studienfreundschaft haben sie das gemeinsame Projekt Musica+ entwickelt und organisieren seit 2018 regelmäßig Konzerte in der Orangerie im Günthersburgpark.

22.5., Orangerie im Günthersburgpark, Comeniusstr. 39, Frankfurt, 19 Uhr, musica-plus.com