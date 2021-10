Feines Ast- und Blattwerk

× Erweitern Foto: Wolfgang Dächert Aus Wald und Garten

Die Frankfurter Schmuckdesignerin und Goldschmiedin Alexandra Baum wusste den Corona-Shutdown kreativ zu nutzen: Bei vielen Ausflügen hat sie sich intensiv mit der Natur auseinandergesetzt und sich insbesondere von Pflanzenstrukturen inspirieren lassen.

Das Ergebnis ist ihre brandneue Kollektion „Aus Wald und Garten“, in der sie kleine Baum-Ästchen, fein gezeichnetes Blattwerk oder filigrane Gräser in fabelhafte Schmuckstücke verwandelt. Da werden feine Pfaffenhütchen- oder Lärchen-Ästchen zu Ohrsteckern und Creolen, Ast-Kränzchen zu Ringen oder kleine Gras-Ähren zu federartigen Anhängern – alles sorgfältig gearbeitet und mit dem genauen Blick für Details, der typisch für die Entwürfe von Alexandra Baum ist.

„Ich habe viel Freude an verborgenen Reizen und an der Arbeit mit edlen, aber schlichten Materialien“, sagt die Designerin über ihre Schmuckstücke. Die Natur spielte übrigens auch schon in ihren früheren Kollektionen eine Rolle – zum Beispiel in ihren Ringen aus gewickelten Grashalmen.

alexandra baum . schmuck, Konrad-Broßwitz-Str. 6, Frankfurt, www.alexandrabaum.com