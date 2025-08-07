Frankfurt: Austragungsort der EuroGames 2028?

× Erweitern Foto: Zblace, cc 4.0 Medaillen der EuroGames 2023 in Bern

Die Stadt Frankfurt bewirbt sich als Austragungsort des größten queeren Sportevents Europas. Die EuroGames ziehen jährlich rund 4.000 Sportler*innen aus ganz Europa an. Ob sich Frankfurt für 2028 durchsetzen kann, entscheidet sich im Oktober.

An der Ausarbeitung der Bewerbung waren das Sportamt als Koordinatorin sowie die Sportvereine FVV und Artemis beteiligt; dass Frankfurt sich für die Ausrichtung bewerben soll, ist Teil des Koalitionsvertrags der aktuellen Römer-Regierung.

Matthias Krautinger, Sprecher des FVV, sagt: „Mit dem Motto ‚Sport, Demokratie und Freiheit – vereint im Herzen Europas‘ wollen wir ein Zeichen setzen: Eine vielfältige und friedliche Gesellschaft muss immer wieder neu erarbeitet und gelebt werden – in herausfordernden Zeiten wie diesen mehr denn je.“ Bürgermeister Mike Josef meint: „In dieser für demokratische Werte herausfordernden Zeit stehen wir entschieden an der Seite der LSBTIQ*-Community. Die EuroGames 2028 sollen ein positives Statement und ein farbenfrohes Ereignis für alle Bürger*innen sein, mit dem wir gemeinsam Stärke demonstrieren und veraltete Denkmuster aufbrechen – in der Sporthalle, im öffentlichen Raum und über die Stadtgrenzen hinaus.“

× Erweitern Foto: FVV Programmheft der EuroGames 1995 in Frankfurt

Bereits 1995 war Frankfurt Austragungsort der EuroGames. Darüber hinaus organisiert der FVV jährlich sein X-Mas Turnier, zu dem regelmäßig rund 1.000 europäische Sportler*innen zu Gast in Frankfurt sind – Erfahrung im Ausrichten von queeren Sport-Großevents sind in Frankfurt also schon vorhanden.

Die EuroGames finden jedes Jahr im Juli in wechselnden europäischen Metropolen statt. „Sie haben in der Regel über 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein breites Sportangebot und ein begleitendes Fest- und Kulturprogramm,“ erklärt Matthias Krautinger. 2025 fanden die EuroGames in Lyon statt, zuvor in Wien und Bern.

Vergeben werden die EuroGames von der European Gay & Lesbian Sport Federation, der EGLSF. Die EGLSF wurde 1989 gegründet und ist der Dachverband der queeren Sportvereine Europas. Der FVV gehört zu den Gründungsmitgliedern der EGLSF. „Das Netzwerk umfasst derzeit mehr als 15.000 Mitglieder in über 100 Organisationen und Sportvereinen in mehr als 30 Ländern“, erklärt Krautinger.

Die Entscheidung über den Austragungsort fällt im Oktober.

eglsf.info/eurogames/, fvv.org, artemis-sport.de