FVV-Bootparty 2025

Die spektakuläre River-Cruise des FVV, Frankfurts queerem Sportverein, am Freitagabend des Museumsuferfestes ist ein festes Datum im Partykalender der Community. Vor dem Ablegen gibt es den traditionellen Sektempfang an der Anlegestelle direkt am Eisernen Steg. An Bord gibt’s für die Gäste ein großes Sonnendeck, mehrere Bars sowie der Dance-Floor mit bekannten DJs. Der Ablauf: 17 Uhr Sektempfang, 18:15 Uhr Boarding, 19 Uhr Abfahrt, 22 Uhr Rückkehr.

Im Anschluss kann man auf der Rainbow-Area der Xtremeties auf dem MuF weiterfeiern. Der Online-Vorverkauf für die FVV-Bootparty läuft bereits und die Karten sind heiß begehrt und rasend schnell ausverkauft!

29.8., Anlegestelle am Eisernen Steg / Primus Linie, Mainkai, Frankfurt, Boarding: 18:15 Uhr, Abfahrt pünktlich um 19 Uhr, Rückkehr um 22 Uhr, fvv.org