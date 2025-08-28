FVV lädt zum Sport-Probiertag

× Erweitern Foto: Ansgar Finken, FVV

Noch nie auf einem Trampolin gesprungen oder im Ring geboxt? Oder in einem Regattaboot auf dem Main gefahren? Frankfurts queerer Sportverein FVV ist mit fast 1.000 Mitgliedern nicht nur einer von Europas größten LSBTIQ*-Sportvereinen, sondern bietet im Programm seiner 30 unterschiedlichen Sportkurse neben den Klassikern wie Volleyball, Schwimmen, Badminton, Tanzen, Fitness oder Fußball auch viele Kurse, die man nicht sofort vermutet, wie Sportschießen, Rudern oder Boxen, aber auch Sportarten, die generell im Rhein-Main-Gebiet eher selten zu finden sind, wie Segeln oder Trampolinspringen.

× Erweitern Foto: Matthias Krautinger, FVV

Beim Aktionstag „30:30“ präsentieren sich alle 30 FVV-Sportarten gebündelt an einem Tag an einem Ort – eine einmalige Gelegenheit für alle Vereinsmitglieder und alle Sportbegeisterten, die Vielfalt des FVV kennenlernen. Die meisten Angebote sind zum sofortigen Mitmachen geeignet, zusätzlich stehen Trainer*innen für Infos der Abteilungen bereit, die vor Ort nicht direkt ausprobiert werden können. Also einfach Sportschuhe einpacken, vorbeischauen, nette Leute treffen, neugierig sein und vielleicht sogar neue eine neue Lieblingssportart entdecken!

6.9., FVV Aktionstag 30:30 – 30 Sportarten in 30 Minuten, Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule und angrenzender Sommerhoff-Park mit Mainanleger, Gutleuthofweg 2, Frankfurt, 14 – 18 Uhr, fvv.org