FVV: Takt- und Tanzgefühl

Ob Langsamer Walzer, Cha-Cha-Cha oder Discofox: Beim Grundkurs Tanzen des FVV, Frankfurts queerem Sportverein, dreht sich alles ums Ausprobieren, Mitmachen und Spaß haben. In zehn Wochen vermittelt Tanzlehrer Thorsten Zirm Basics aus Standard und Latein – verständlich, entspannt und mit viel guter Laune. Auch Einzelanmeldungen sind möglich! Im Vordergrund steht die Freude an Bewegung, eine lockere Atmosphäre und das gemeinsame Erleben.

Der Kurs richtet sich an alle, die neu ins Tanzen einsteigen oder ihre früheren Schritte wieder auffrischen möchten. Er läuft über zehn Wochen, jeweils montags von 20:30 bis 21:30 Uhr. Los geht’s am 1. September in der IGS Süd in Frankfurt-Sachsenhausen. 55 Euro für FVV-Mitglieder, 110 Euro regulär.

ab 1.9. montags, ISG Süd, Textorstr. 104, Frankfurt, 20:30 Uhr,

Anmeldung über fvv.org/sport/tanzen/