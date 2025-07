GAB-Covermodel Casting 2025

× Erweitern Foto: bjö

Du hast Lust, einen Monat lang auf dem Cover des GAB-Magazins zu erscheinen? Kein Problem: Zum CSD Frankfurt starten wir wieder unsere Casting-Aktion „GAB Covermodel“ in unserer Casting-Lounge auf der Info-Meile des CSD Frankfurt.

Mitmachen können alle: Am Stand des GAB Magazins kann man sich fotografieren lassen, um am GAB-Covermodel-Contest teilzunehmen.

Das Casting

Vom CSD-Freitag, dem 18.Juli, bis zum CSD-Sonntag, dem 20. Juli., können alle Covermodel-Kandidat*innen in der GAB-Casting-Lounge vorbeischauen und wir schießen dort dein Bewerbungsfoto.

Das Voting

Nach dem CSD werden alle Fotos auf unsere Website gestellt. Die Besuchenden der Website stimmen ab – wer die meisten Votes erhält, wird GAB-Covermodel 2025.

Das Shooting

Der Frankfurter Fotograf Hans Keller setzt das GAB-Covermodel professionell in Szene. In seinem Fotostudio entstehen in lockerer Atmosphäre verschiedene Aufnahmen, die nicht nur als Covermotiv dienen, sondern auch als Galerie im GAB-Magazin erscheinen – so können unsere GAB-Covermodels verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen. So kam es übrigens auch zur Überraschung beim Covermodel 2024 Luis, der zusammen mit seinem Drag-Alter-Ego Miss Queen Marry doppelt aufs Cover kam.

hanskeller.com

Foto: GAB Magazin Foto: GAB Magazin Foto: GAB Magazin

Gewinn: „Spartacus Gay Cruise“

× Erweitern Foto: Spartacus Gay Cruises

Neben dem professionellen Fotoshooting gewinnt das GAB-Covermodel eine Reise auf der sexy Spartacus Gay Cruise 2026 zusammen mit einer Begleitperson in einer schicken Doppelkabine. Die sechstägige Gay-Cruise steigt vom 9. bis 14. Juni 2026 – nach den Touren im Atlantik und im Mittelmeer mit einer komplett neuen Route: Die „Weißen Nächte auf der Ostsee“ führen von Kiel über Dänemark (inklusive Kopenhagen) und Polen (Danzig) zurück nach Kiel.

2026.spartacus.cruises

18. – 20.7., GAB-Casting-Lounge auf dem CSD Frankfurt