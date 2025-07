Gemeinsam gegen Queerfeindlichkeit

× Erweitern Foto: Mikael Blomkvist, pexels.com, gemeinfrei

Ein Info-Abend im Rahmenprogramm des CSD Mainz: Die Zahl queerfeindlicher Straftaten ist erneut auf einem Höchststand. Auch die Gewaltintensität nimmt weiter zu. Wie kann man dieser wachsenden Queerfeindlichkeit aber begegnen? Wer hilft Betroffenen und wie können Vorfälle sichtbar werden? Was kann man überhaupt anzeigen? Und wer berät queere Menschen in diesen Fällen? Die Meldestelle RLP, die Fachberatungsstelle Quint* und die Ansprechstelle LSBTI* der Polizei beantworten diese und weitere Fragen und geben in kurzen Impulsvorträgen Einblicke in ihre Arbeit.

24.7. Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr, barjedersicht.de