GurLZzz Go Princess Charming

Die GurLZzz Party ist nicht nur die Frauenparty in Frankfurt im Orange Peel, sie überträgt im August als besonderes Special auch eine Folge der aktuellen „Princess Charming“-Staffel. Alle, die ein Ticket für die Party haben oder an der Abendkasse den Eintritt für die Party entrichten, dürfen zuschauen.

Nach dem Public Viewing sorgen GurLZzz-Resident DJane Käry und Emma aus Darmstadt für fette Beats. Emma ist DJ und Musikerin mit britischen Wurzeln. Als energiegeladene Performerin steht sie regelmäßig in Städten wie Berlin, Frankfurt, München und Wien hinter den Decks – solo oder als Teil des DJ-Duos „Don’tCanDJ“. Mit ihrem Schwerpunkt auf House und Electronica hat sie bereits Acts wie Romy, Desiree, The Wombats, Frittenbude und Mr. Flash supportet. Und DJane Käry aus Frankfurt gehört seit 2015 zu den angesagtesten DJs in der LGBTIQ*-Community und darüber hinaus.

22.8., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 21:30 Uhr, „Princess Charming“-Viewing, 22:30 Uhr Partystart, gurlzzz.de