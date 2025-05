GurLZzz Go Spring-Flirty

× Erweitern Foto: MadGirlsInTown Mad Girls In Town MadGirlsInTown

Die Mai-Ausgabe der GurLZzz wird wieder ein Flirtspecial: Am Eingang werden Flirt-Tickets mit Nummern verteilt und wer Interesse an einer Person hinter einer Nummer hat, darf schreiben und den Brief beim „Postamt“ am DJ Pult abgeben. Über eine Leinwand wird kenntlich gemacht, welche Flirt-Nummer sich über Post freuen darf.

× Erweitern Foto: Käry DJane Käry DJane Käry

Für die passenden flirty Beats sorgen diesmal die MadGirlsInTown aus Utrecht, und DJane Käry aus Frankfurt. Erstere sind die Residents der legendären niederländischen PANN Party, die europaweit auf unzähligen LGBTIQ+ Events auflegen: Gay Hits, überraschende Remixe und MashUps der Klassiker sind ihre Markenzeichen.

DJane Käry aus Frankfurt gehört seit 2015 zu den angesagten DJ’s in der Community – und darüber hinaus. Sie hat ein besonderes Gespür, den passenden Sound zur richtigen Zeit und Atmosphäre auf den Veranstaltungen zu kreieren.

Wie immer gibt es für alle früh erscheinenden Ladies einen Welcomeshot!

23.5., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.gurlzzz.de