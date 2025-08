Hafen-Kino: Queer

× Erweitern Foto: Yannis Drakoulidis / MUBI

Das Hafenkino in Offenbach zeigt im August Luca Guadagninos „Queer“ nach dem gleichnamigen, autobiografisch gefärbten Roman von William S. Burroughs, dem Dandy der Beat-Generation.

Bond-Darsteller Daniel Craig spielt die Hauptrolle, den eleganten schwulen US-Amerikaner William Lee, der in den 1950ern vor der US-Polizei nach Mexiko-Stadt geflüchtet ist; hier verbringt seine Zeit mit unverbindlichem Sex und Drogenkonsum.

Zwischen Lee und dem Ex-Soldaten Eugene Allerton (Drew Starkey) entwickelt sich eine besondere Beziehung – insbesondere, weil Lee sich Allertons sexueller Orientierung nie ganz sicher ist. Allerton lässt sich für den Sex mit Lee bezahlen. Gemeinsam begeben sie sich auf einen Trip in den südamerikanischen Dschungel auf der Suche nach der psychoaktiv wirksamen Pflanze Yage, die außergewöhnliche Rauschzustände verspricht.

Luca Guadagninos hat bereits mit „Call Me By Your Name“ gezeigt, wie man eine sinnlich-erotisch aufgeladene Story inszeniert. „Queer“ setzt diese Tradition fort und Daniel Craig brilliert in seiner Rolle als schwuler Dandy.

9.8., Hafen2, Nordring 129, Offenbach, 21 Uhr (Filmstart bei ausreichend Dunkelheit), hafen2.net