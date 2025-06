× Erweitern Foto: haustierbestattung-romano.de / Steuernagel

Jeder Haustierbesitzer weiß, wie schmerzlich es ist, seinen tierischen Begleiter zu verlieren. Oft wollen sich Tierbesitzer mit diesem traurigen Thema nicht auseinandersetzen und vergessen dabei, den Moment der Trauer zu einem liebevollen Abschied zu gestalten.Enza Maria Di Giovanni und ihr Mann Antonino Romano kennen die Situation und wissen, wie schnell so ein Trauerfall eintreten kann. Sie haben sich Gedanken gemacht und diesen Abschied mit viel Liebe und Respekt für jedes Detail gestaltet. Antonino selbst ist seit 2006 als Tierbestatter tätig, zunächst als Minijobber, dann hauptberuflich und seit 2019 im eigenen Familienbetrieb für Haustierbestattung in Full-Service: Von der Abholung beim Besitzer oder in der Tierarztpraxis bis zur Übergabe der Urne. Auf Wunsch kann man bei der Einäscherung dabei sein.

Eine Besonderheit sind die Urnen: Sie werden exklusiv für die Haustierbestattung Romano vom Marmorkünstler Leonardo Gianí angefertigt – und jede ist ein handgefertigtes Unikat. Begonnen hat die Zusammenarbeit vor einigen Jahren, als die Familie Romano selbst auf der Suche nach einer passenden Natursteinurne für ihre verstorbene Hündin Bianca war. „Wir sind selbst Hundebesitzer und verstehen die trauernden Angehörigen zu 100 Prozent“, sagt Enza Maria. „Unsere Weggefährten sind treue Freunde und begleiten uns im besten Fall viele Jahre. Eine würdevolle Verabschiedung steht bei uns immer im Vordergrund, damit Ihr Haustier den Abschied bekommt, den es verdient“.

Haustierbestattung Romano & Naturstein Urnen Romano, Groß-Gerau, haustierbestattung-romano.de