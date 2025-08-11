Heiß: 1001 Queer Oriental Night

× Erweitern Foto: DJ Mesut

Die 1001 Queer Oriental Night ist die monatliche schwul-lesbische Orientparty im Rhein-Main-Gebiet und zieht seit über zehn Jahren Gäste aus der ganzen Republik und dem benachbarten Ausland an. Jeder ist hier willkommen, egal ob schwul, lesbisch, straight, Drag oder trans. Die Dancefloors sind hier immer vom Anfang bis zum Ende gefüllt: Auf dem Main Floor läuft die einzigartige tanzbare Mischung aus orientalischer, türkischer, balkan, arabischer und westlicher Pop-, House-, R'n'B- und Chartmusik, auf dem zweiten Floor wird Oriental Hip-Hop, Reggeaton, Dancehall alles zum Beben bringen. Eine weitere Partynacht mit Resident DJ Kanun Yildirim sowie DJ Mesut aus Duisburg (Foto). DJane Mo bringt die besten Hip-Hop- und Reggeaton Beats. Außerdem: Ritim Show sorgt mit Davul und Darbuka für schwingende Hüften.

16.8., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, 1001orientalnight.de