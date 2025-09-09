Heitkamp: Every Little Movement

× Erweitern Foto: Dieter Hartewig Tanznacht 2023 Hojoon Moon

Insgesamt ein viertel Jahrhundert war Dieter Heitkamp an der Frankfurter HfMDK tätig, 22 Jahre davon als Leiter der Tanzabteilung – und hat dort für eine echte Revolution gesorgt: Er war der erste Professor, der zeitgenössischen Tanz an der Frankfurter Hochschule gelehrt hat. Vor ihm gabs im Lehrplan nur klassisches Ballett.

Als Tänzer und Choreograf war Heitkamp bereits seit Ende der 1970er aktiv; er war unter anderem Mitbegründer der „Tanzfabrik Berlin“, einer der Keimzellen des zeitgenössischen Tanzes in Deutschland. Bis in die jüngste Zeit entwickelte Heitkamp immer auch eigene Choreografien. 2024 wurde er im Rahmen des Deutschen Tanzpreises für sein Lebenswerk geehrt. Als er in Ruhestand ging, nannte er das „Unruhestand“.

Kein Wunder also, dass Dieter Heitkamp nun einen neuen Tanzabend im Gallus Theater präsentiert. „Every Little Movement“ ist sowohl eine Tanz-Performance als auch eine Tanz-Lecture, die beide inhaltlich zusammenhängen. Das Tanz-Stück ist eine minimalistische Solo-Performance mit dem Tänzer Hojoon Moon und einem Tisch. Die dazugehörende Lecture bezieht sich unter anderem auf das Buch „Every Little Movement“ des amerikanischen Tänzers Ted Shawn, der unter anderem den Einfluss von Emotionen auf körperliche Bewegungen thematisiert.

11. – 13.9., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, gallus-theater.de