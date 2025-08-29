Hier lernen Stuttgarts Queers tanzen

× Erweitern Foto: Shutterstock

Die Stuttgarter Tanzschule „Joydance“ startet ab September ihren ersten Standard-Tanzkurs für gleichgeschlechtliche Paare – damit ist „Joydance“ auch die erste Tanzschule Stuttgarts, die einen solchen Kurs für LSBTIQ* anbietet. Joydance-Inhaber Andreas Schubert schließt damit eine Lücke: „Ich bin schon öfters von Frauenpaaren angesprochen worden, ob wir nicht mal einen Kurs nur für LSBTIQ*-Paare anbieten könnten“; erzählt Schubert. Obwohl gleichgeschlechtliche Paare eigentlich in allen Joydance-Kursen willkommen sind, hatten bisher lediglich einige Frauenpaare das Angebot genutzt. Das soll sich nun ändern.

Die „Basic Class“ läuft sieben Wochen und richtet sich an LSBTIQ-Anfängerpaare ohne Vorkenntnisse. Man lernt Langsamen- und Wiener Walzer, Discofox und Foxtrott sowie Rumba und Cha-Cha-Cha. „Tanzen kommt vom Tun und nicht vom Zusehen“, lacht ADTV Tanzlehrer Schubert, der auch Fachtanzlehrer für Discofox und Hustle, Fachtanzlehrer für Salsa sowie ADTV Instructor für Discodance und Dancefloor ist.

× Erweitern Foto: Shutterstock

Bei „Joydance“ ist der Name Programm: „Tanzen soll Spaß machen!“ lautet das Motto. Die Kurse werden dabei bewusst klein gehalten, um intensiv auf alle Teilnehmenden eingehen zu können. Das Tolle: Während der Dauer des Kurses kann man auch an den anderen Joydance-Kursen teilnehmen – damit kann man jede Woche flexibel entscheiden, wie oft und an welchen Tagen man tanzen möchte. Und weil das Erlernte auch angewendet werden möchte, bietet Joydance monatliche Tanzpartys mit verschiedenen Tanz-Schwerpunkten: Standard-Latein, Disco-Fox oder West Coast Swing.

LGBTIQ „Basic Class“ Tanzkurs, 7 Termine, Einstieg ab 17.9., Joydance, Schwieberdinger Str. 56, Stuttgart, Infos und Anmeldung über tanzschule-joydance.de